Самарцам предложили поиграть на барабанах и фортепиано в Струковском саду

Экспозиция будет работать два месяца. Фото: правительство Самарской области

В субботу, 20 августа, в Струковском саду открылась первая интерактивная экспозиция «История отечественного джаза в Самаре». Здесь жители и гости города могут познакомиться с историей джаза и продемонстрировать свои музыкальные способности. Информацию сообщили в региональном правительстве.

В саду установили 19 информационных стендов, которые рассказывают о легендарных джазменах города и самых ярких событиях джаза. Рядом находятся музыкальные зоны, где все желающие могут поиграть на барабанах или фортепиано.

День открытия отметился интересными встречами. Струковский сад посетила лектор-музыковед Челябинской государственной филармонии Наталья Риккер. Она поговорила с посетителями экспозиции о творчестве. А вечером 20 августа самарцы смогут послушать квинтет Петра Востокова и ансамбль Челябинской филармонии «Уральский диксиленд». Выступление состоится на сцене летнего театра.

Отмечается, что экспозиция будет работать два месяца.