Жителя Саратовской области задержали с амфетамином под Самарой

Задержанный хранил вещества в рюкзаке, который лежал в багажнике. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении уроженца Саратовского региона. Мужчину поймали с наркотиками, сообщает ГУ МВД по области.

Подозреваемого остановили сотрудники ГИБДД на КПП «Рубеж» в Тольятти для проверки документов. Мужчина был за рулем «ВАЗ 2114». Полицейские заметили, что он заметно нервничает, и решили досмотреть автомобиль.

– В ходе досмотра в присутствии понятых в багажнике автомашины был обнаружен рюкзак, в котором находились два полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом. Содержимое рюкзака было изъято, 37-летний водитель задержан, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Анализ показал, что в рюкзаке мужчина хранил амфетамин массой 15,48 грамм, что относится к крупному размеру. Также выяснилось, что задержанный житель Саратовской области раньше был судим за аналогичное преступление. Он признался, что купил наркотики для личного употребления.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.