В Самаре стартовал новый этап строительства школы в Южном городе

Завершить строительные работы планируется уже в следующем году. Фото: министерство строительства Самарской области

Строительство школы на 1500 мест в Южном городе вышло на новый этап. Об этом сообщили в министерстве строительства Самарской области.

– Строители выполняют устройство фундамента и стен подвала, гидроизоляционные работы, устройство плит перекрытия, устройство теплотрассы, а также дренажной системы футбольного поля, – рассказали в минстрое.

Напомним, строительство объекта стартовало несколько месяцев назад. Новая школа будет просторной, помещения оснастят по последнему слову техники. Здесь появятся лаборантские, библиотеки с читальным залом, книгохранилищем, мастерские по технологии и обработке древесины и металла, кабинет домоводства. Также предусмотрено создание информационного центра с медиатекой.

Завершить строительство должны в следующем году.