В Сызранском районе «ВАЗ-2105» устроил ДТП с тремя автомобилями

В результате аварии пострадал водитель "пятерки". Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 20 августа на территории Сызранского района произошло жуткое ДТП, в котором пострадали сразу три автомобиля. Информацию в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия. Они также поделились кадрами с места аварии.

По их сведениям, отечественная «пятерка» устроила погоню за другим автомобилем. Результат оказался плачевным. На кадрах видно, как «пятерку» развернуло на дороге, после чего она столкнулась с другими автомобилями.

В ГУ МВД по Самарской области «КП-Самара» сообщили официальную версию произошедшего.

– По предварительным данным, 27-летний водитель «ВАЗ-2105» ехал по трассе М-5 в сторону Самары. На 877 км автодороги он не выбрал безопасный боковой интервал, в результате чего столкнулся с «ВАЗ-2109», двигающимся в попутном направлении, – информируют в ГУ МВД по региону.

От столкновения «пятерка» выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Шевроле Клан», за рулем которого находился 38-летний мужчина. Водителя «ВАЗ-2105» госпитализировали с места ДТП.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.