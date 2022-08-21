Два человека погибли в ДТП в Самаре 20 августа 2022

Два человека погибли в ДТП в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

Два человека погибли в аварии в Самаре вечером 20 августа, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло примерно в 22:45 в субботу на Красноглинском шоссе. По предварительным данным, водитель на автомобиле ВАЗ-21102 не справился с управлением и врезался в препятствие.

В результате аварии 42-летний водитель и пассажир, личность которого в настоящее время не установлена, скончались на месте ДТП до приезда скорой помощи.

На месте происшествия работали полицейские, выясняются причины произошедшего.