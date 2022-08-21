В Сызрани кассир покупала сигареты и лотерейные билеты, похитив деньги с чужой банковской карты

Полицейские установили, кто тратил деньги с карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызрани будут судить 43-летнюю женщину, которая похитила 2 тысячи рублей с чужой банковской карты, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Карту кассиру супермаркета принесли трое подростков, которые нашли карту около магазина. По ходу дня владелец карты не объявился, и кассир начала тратить деньги со счета до тех пор, пока карту не заблокировали. Женщина успела купить продукты, лотерейные билеты, сигареты и лекарства.

Вместе с тем, в полицию обратилась 67-летняя владелица карты, которая рассказала, что кто-то тратит деньги с ее счета.

Полицейские опросили персонал, где совершались покупки с карты, изучили записи камер видеонаблюдения и установили личность кассира, которая тратила деньги с чужой карты.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, принесенный ущерб подозреваемая возместила.