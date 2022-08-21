Блогер-путешественник из Самары поймал в объектив клыкастых обитателей края света

Удивительным фото поделился самарский путешественник. Фото: Алексей Жирухин/https://vk.com/bepowerback

Самарский блогер-путешественник поделился удивительными фотографиями с края света. В его объектив попали клыкастые обитатели Берингова моря. О фотоохоте на моржей Алексей Жирухин рассказал на своей странице ВКонтакте. Он отметил, что на фотоохоту их отвезли в Берингово море в сторону национального поселка Конергино.

- Подплывать близко к ним нельзя. Не смотря на огромные размеры, моржи очень пугливы и могут друг друга поранить. Тем более в этих краях на них охотятся малые народы крайнего севера, которые питаются их мясом, - рассказал Алексей Жирухин интересные факты.

Для того, чтобы сделать столь удивительные фото, пришлось доставать телевик - для фото издалека.

- После такой программы "В мире животных" теперь в зоопарк вообще ходить не интересно, - признается Алексей.

Он отметил, что побывать в столь прекрасных краях ему удалось благодаря международному фестивалю "Берингов пролив", который включен в план председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.