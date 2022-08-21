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Общество21 августа 2022 10:52

Кинотеатр под открытым небом откроется в Тольятти

Первый показ пройдет в рамках акции «Ночь кино-2022»
Сергей ЧЕРНЫХ
Площадка кинотеатра расположится около памятника Татищеву. Фото - администрация Тольятти

Площадка кинотеатра расположится около памятника Татищеву. Фото - администрация Тольятти

В Тольятти откроется кинотеатр под открытым небом, сообщают в городской администрации. Уличный кинотеатр будет работать на площадке около памятника Татищеву.

Среди первых фильмов, которые увидят зрители, отечественные картины - «Последний Богатырь: Посланник Тьмы», «Чемпион мира» и «Пара из будущего».

Первый показ запланирован на 27 августа, фильмы начнутся с 20:00. Кинотеатр под открытым небом начнет работать во время всероссийской акции «Ночь кино-2022».

Вход на площадку кинотеатра под открытым небом свободный.