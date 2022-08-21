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Здоровье21 августа 2022 11:44

В Самаре 21 августа 2022 выявили 415 новых случаев коронавируса

Всего в регионе 699 новых заразившихся
Сергей ЧЕРНЫХ
В Самарской области стало появляться больше заразившихся коронавирусом

В Самарской области стало появляться больше заразившихся коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 21 августа 2022 выявили 415 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе 699 заразившихся за сутки.

В Самарской области наблюдается рост количества новых заразившихся за сутки, сейчас регулярно находят несколько сотен новых случаев.

Помимо областной столице больше всего заразившихся нашли в Тольятти (106) и Волжском районе (25).

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 396 тысяч человек, зарегистрирован 7 951 смертельный случай.

Ранее в Самаре в эфире радио «Комсомольская правда» обсуждали, могут ли снова ввести коронавирусные ограничения.