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Общество21 августа 2022 15:09

В начале недели в Самарской области ожидается свыше 30 градусов тепла

Дождей в ближайшие дни не ожидается
Сергей ЧЕРНЫХ
В Самаре сохранится жаркая погода

В Самаре сохранится жаркая погода

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в начале предстоящей недели ожидается до 33 градусов тепла, сообщили в Приволжском УГМС 21 августа.

По данным синоптиков, воздух прогреется местами до +33 градусов, объявлен желтый уровень опасности. В среднем ожидается от 28 до 32 градусов тепла. В ночное время будет от 13 до 18 градусов тепла.

Осадков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют, в целом будет малооблачная погода.

При таких условиях остается высокая пожарная опасность в лесах в большинстве районов области, жителей региона призывают не нарушать запрет на посещение лесов.