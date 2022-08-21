Пострадавшие в аварии Ульяновской области ехали, предположительно, из Самары в Москву

В крупной аварии погибли 16 человек. Фото - Управление МВД России по Ульяновской области

Пострадавшие в крупной аварии с микроавтобусом и двумя грузовиками могли ехать из Самары в Москву, сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Авария произошла в воскресенье, 21 августа. На трассе "М5-Урал" в Николаевском районе Ульяновской области примерно в 14:00 водитель большегруза не сумел своевременно затормозить и врезался в микроавтобус, который ожидал своей очереди на дороге с реверсивным движением на ремонтируемом участке трассы.

В результате аварии погибли 16 человек, трое в тяжелом состоянии находятся в больнице. По имеющимся данным, большинство пострадавших являются гражданами Киргизии, они, предположительно, ехали из Самары в Москву.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего. Ранее в Самарской области произошло крупное ДТП, в котором при столкновении маршрутки и грузовика погибли 12 человек.

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