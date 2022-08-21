«Акрон» на выезде проиграл «Камазу» в шестом туре Первой лиги

Тольяттинцы на выезде уступили «Камазу». Фото – ФК «Акрон»

Тольяттинский «Акрон» крупно проиграл «Камазу» в шестом туре Первой лиги, уступив со счетом 0:4. Матч проходил в Набережных Челнах в воскресенье, 21 августа.

В конце первого тайма еще при счете 0:0 тольяттинцы остались в меньшинстве после удаления нападающего Константина Базелюка. До перерыва хозяева открыли счет забитым мячам, а во втором тайме упрочили свое преимущество. Победный гол был забит с пенальти.

В следующем туре в Жигулевске, где «Акрон» проводит домашние матчи, тольяттинцы примут «Балтику» из Калининграда. Игра состоится 27 августа.

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