Эксперты рассказали, чем этим летом угрожал самарцам общепит

Сейчас QR-коды в ресторанах уже не нужны, но о безопасности пищеблоков Роспотребнадзору приходится заботиться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руководитель Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова рассказала, какие нарушения в сфере общепита находили этим летом. Увы, не обошлось без инфекций, которые фиксировались при проверках.

- Мы можем проверить, когда развивается групповое заболевание, связанное с общественным питанием. К сожалению, этим летом такие случаи устанавливались – остро-кишечная инфекция, сальмонеллез, - рассказала Светлана Архипова.

Она отметила, что профилактические работы дают свой результат, но не все субъекты идут проверяющим навстречу и все же дожидаются проверок.

- Не всегда соблюдаются правила личной гигиены, не сохраняются документы, позволяющие проследить, откуда были доставлены продукты, которыми в последствие отравилось несколько человек, - отметила собеседница журналистов "КП-Самара".

Также Светлана Архипова рассказала о текущей ситуации с коронавирусом в регионе.