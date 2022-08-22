В Самаре рассказали, какие заболевания получают школьники младших классов за первые 4 года учебы

Здоровье школьников в первые четыре года учебы страдает

В минздраве Самарской области рассказали, какие заболевания получают школьники младших классов за первые четыре года учебы. Специалисты проверяют здоровье детей перед 1 и перед 5 классом, и, как выяснилось, здоровье младших школьников значительно снижается в первые годы учебы - вырастает количество заболеваний, связанных с нагрузкой, так называемых школьно-обусловленных.

- На первом месте это нарушения зрения – миопия, астигматизм, это связано с повышенной нагрузкой на зрение – и не всегда в образовательном учреждении. Если в школах санэпиднормы контролируют нагрузку и расстояния, то дома родители не так сильно обращают на это внимание. На втором месте - заболевания опорно-двигательного аппарата. И на третьем месте – ожирение или избыточная масса тела, - поделилась данными главный внештатный детский специалист Министерства здравоохранения Самарской области по медицинской помощи в образовательных организациях Инна Шадрина

Она обратила внимание родителей на то, что контролировать питание ребенка нужно и дома. В школах на завтрак и ужин выдают рационально организованные блюда, а вот дома часто ребенок питается неправильно, часто - копируя родителей. Отсюда и проблемы с избыточным весом.

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