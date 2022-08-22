Самарская предпринимательница осталась без денег из-за онлайн-шопинга

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления, в результате которого пострадала предпринимательница из Самары. Женщина планировала сделать покупку в интернете, но наткнулась на мошенников. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

По данным правоохранителей, 35-летняя самарчанка решила купить рейсмусовый станок. Она нашла нужный товар на интернет-площадке бесплатных объявлений и связалась с продавцом. Тот запросил оплату в полном размере.

– Покупательница на названный собеседником номер счета перечислила 51 000 рублей. Через некоторое время она написала продавцу, чтобы узнать информацию о своем заказе. Однако тот перестал выходить на связь, – информируют в региональном ГУ МВД.

Пострадавшая обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.