Гигантский триколор и подсветка телебашни: Самарская область отпразднует День Государственного флага РФ

Праздничные мероприятия пройдут на территории всей губернии

В понедельник, 22 августа, вся страна будет праздновать День Государственного флага РФ. К празднованию присоединится и Самарская область – на территории губернии пройдет ряд мероприятий.

Часть из них уже стартовала 19 августа. Во всех муниципалитетах прошли праздничные мероприятия, концертные программы, тематические викторины. Поддержали праздник и жители: они украсили дома и вышли на улицы в одежде одного из цветов триколора.

В официальный день праздника, 22 августа, череда мероприятий будет продолжена. В Красноярском районе с 14.00 до 17.00 пройдет молодежная патриотическая акция «Цвета России». А бойцы Российских студенческих отрядов Самарской области и региональной молодежи завершат установку гигантского арт-объекта, состоящего из флага и надписи «Россия – священная наша держава».

В поддержку спецоперации будет организован автопробег «Zа Флаг!». Праздничная автоколонна проследует по Московскому шоссе от ТЦ «Русь» до трассы М-5.

С 17.00 до 19.00 в рамках акции «Zа Россию!» волонтеры раздадут жителям региона ленты триколор. А вечером жители и гости Самары смогут наблюдать красивое зрелище – Самарская телебашня засияет «Светом России».