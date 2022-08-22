«Пункт назначения» по-тольяттински: летающий профлист едва не убил водителя

Металлические листы едва не прилетели автомобилисту в лобовое стекло Фото: Скриншот с видео

Автомобилист из Тольятти едва не стал жертвой чужой халатности. В лобовое стекло его машины чуть не прилетели металлические листы. Водителя спасла только быстрая реакция. Момент «Пункта назначения» по-тольяттински попал на запись видеорегистратора.

Все произошло днем в пятницу, 19 августа 2022 года, по дороге в Федоровку. На кадрах видно, как впереди едет легковушка. Внезапно с ее крыши срывается профлист, затем еще один, а потом они вместе летят назад — в сторону другой машины. Автомобилист успел вовремя среагировать. Он резко выкрутил руль и ушел от столкновения, выехав на встречную полосу. К счастью, в тот момент там никого не оказалось.

При этом водитель проделал все в полном молчании. Интернет-пользователи считают, что у мужчины очень крепкие нервы, раз он в такой опасной ситуации даже не вспомнил о мате.

— Уважаемые водители, крепите профлист толстыми веревками, учитывая ветер и парусность, — призвал автомобилистов автор поста.