Рабочие собрали один пролет надземного перехода через Московское шоссе в Самаре

Строительство перехода близится к завершению Фото: скриншот с видео

Строители надземного пешеходного перехода в Самаре приступили к очередному этапу работ. Они выполняют сборку пролетов. Одна часть уже готова, вторую все еще делают. Самарский видеоблогер Александр Карягин показал с воздуха, как продвигаются работы. На стройплощадке он побывал 20 августа 2022 года.

Надземный переход через Московское шоссе возводят в районе 10-го квартала поселка Мехзавод. Работы идут с осени прошлого года. Сначала строители возвели опоры — две по обеим сторонам магистрали, одна на разделительной полосе. Теперь они собирают пролеты — из алюминиевых конструкций. В дальнейшем переход остеклят.

Напомним, объект строит компания «СамараТрансСтрой». Протяженность перехода составит 121 метр, ширина — 4,25 метра. Для маломобильных граждан предусмотрят специальный лифт. Планируется, что пешеходный коридор будет готов до конца 2022 года.