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Общество22 августа 2022 7:36

Глава Самары запретила строить новый рынок в Куйбышевском районе

Торговые ряды хотели разместить на пересечении улиц Осетинской и Академика Тихомирова
Анастасия ФИЛАТОВА
Проект строительства нового рынка не нашел поддержки

Проект строительства нового рынка не нашел поддержки

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина не разрешила строить новый рынок в городе. Его хотели разместить в КСП «Волгарь» в Куйбышевском районе. Информация об этом размещена на сайте администрации областной столицы.

— Отказать ООО «Рубин» в предоставлении разрешения на использование земельного участка площадью 3 372 кв. м под рынки. Основание — отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта ПЗЗ при главе Самары, — говорится в постановлении.

Напомним, компания «Рубин» обратилась департамент градостроительства еще осенью прошлого года. Она просила дать добро на использование участка, расположенного в районе пересечения улиц Осетинской и Академика Тихомирова. Насколько известно, данную территорию можно использовать только под коммунальное обслуживание.