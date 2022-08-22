Корпуса подшипникового завода вновь пустили с молотка в Самаре

На продажу выставили контору склада, учебный корпус и земельный участок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь пытаются продать имущество подшипникового завода на улице Калинина, 1. Пустить с молотка хотят земельный участок, а также два нежилых здания. Конкурсный управляющий Алексей Пономарев разместил соответствующую информацию 18 августа 2022 года на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Так, на торги выставили земельный участок площадью 2 651 кв. м, контору склада площадью 3 870 кв. м и учебный корпус площадью 3 534,9 кв. м. Начальная цена — чуть более 102 млн рублей. Сейчас идет прием заявок. Он продлится до 8 ноября 2022 года.

Напомним, конкурсный управляющий пытается продать и другое имущество завода. Речь идет о корпусах № 5 и 14, а также о мастерской по ремонту транспорта. Их общая стоимость превышает 140 млн рублей.

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