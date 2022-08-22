В Сергиевском районе 41-летний рецидивист попался на хранении крупной партии героина

Запрещенные вещества были обнаружены в квартире задержанного. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сергиевском районе правоохранители совместно с бойцами спецподразделения «Гром» задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Запрещенные вещества были обнаружены во время обыска в его квартире. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Операция была проведена в поселке Суходол. Правоохранители выяснили, что один из местных жителей может быть причастен к хранению наркотиков. Оперативники прибыли к нему в квартиру, где обнаружили несколько бумажных свертков с порошкообразным веществом серо-коричневого цвета. Анализ показал, в свертках находился героин, причем в значительном размере. 41-летнего мужчину задержали.

– Задержанный признался, что купил наркотики в интернете для личного употребления и дальнейшей реализации, – сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что житель Суходола уже был судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении мужчины возбудили два уголовных дела по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») и п. б ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере»).

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается.