«Татнефть» помогла обновить три школы в Центральном районе Тольятти

В школе № 16 преобразили актовый зал

В Центральном районе Тольятти к новому учебному году преобразили сразу три школы - № 4, 10 и 16. Обновить образовательные учреждения помогла Компания «Татнефть», которая ежегодно проводит конкурс грантов.

Так, в школах № 4 и 10 привели в порядок кабинеты химии, их оснастили самым современным оборудованием. Также во втором учебном заведении отремонтировали восемь санитарных комнат - заменили электрику и трубы, установили зеркала, дозаторы и сушилки для рук.

В школе № 10 отремонтировали кабинет химии

В школе № 16 обновили актовый зал. Его по просьбе учащихся и родителей сделали в светло-бежевых тонах. Все ремонтные работы там уже завершены. Осталось повесить шторы, поставить новую мебель, а также музыкальное и интерактивное оборудование. В актовом зале будут проводить занятия по хореографии и балету, а также различные мероприятия и концерты.

Напомним, в 2022 году поддержку от «Татнефти» получили и другие учреждения Тольятти. Среди них: образовательные заведения Автозаводского района, школа искусств им. Балакирева, филармония, Центральная библиотека им. Татищева, краеведческий музей, ГКБ-2 им. Баныкина.

- «Татнефть» не просто добывает нефть, она строит школы, детсады, больницы, заботится об экологии, благоустраивает улицы и дворы, поддерживает культуру и искусство. Это не просто благотворительность, это социальные инвестиции. Для компании важно, чтобы люди чувствовали эффект, позитивные изменения, - отметил гендиректор предприятия «Тольяттикаучук» (входит в Группу «Татнефть») Юрий Морозов.