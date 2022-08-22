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Общество22 августа 2022 8:53

В Самаре появилось видео жесткой драки двух женщин в магазине на ул. Молодежной

Происшествие попало на камеру
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Молодежной

Инцидент произошел в одном из магазинов на улице Молодежной

Фото: скриншот с видео

Жестокая женская драка произошла в одном из самарских магазинов. Покупательница набросилась на сотрудницу торговой точки с кулаками и корзинами для покупок. Информацией поделились очевидцы в социальных сетях. Происшествие также попало на камеру.

Согласно сведениям самарцев, инцидент произошел в магазине «Duty free» на улице Молодежной, 12. На кадрах видно, что женщина – судя по всему, сотрудница торговой точки – просит нетрезвую покупательницу покинуть помещение. Однако та отказывается уходить. В ответ она бьет сотрудницу магазина сумкой, а после набрасывается на нее, пиная ногами. В конце посетительница вооружается металлическими корзинами и бросается ими.

Что стало причиной конфликта и чем закончилась эта история неизвестно.