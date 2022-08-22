«Новый Дон» хочет застроить жильем крупный участок на Кряже в Самаре

Под жилую застройку отдадут участок в 42 га в Куйбышевском районе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, кто займется развитием крупной площадки в Куйбышевском районе Самары. Пустующий участок площадью 42 га на Кряже может застроить ГК «Новый Дон». Учредителем предприятия является известный бизнесмен Анатолий Давидюк.

Преобразить планируется территорию в границах улиц Заусадебной, Таганской и Центральной. Ее хотят застроить еще с 2013 года. Сначала такие планы были у ООО «Волгарегионстрой», затем у альянса Павла Агуреева и Алексея Вьюгова. Однако их задумки так и не были воплощены в жизнь. Как пишет OBOZ.INFO, теперь площадкой заинтересовался «Новый Дон».

По предварительным данным, компания намерена возвести кирпичные жилые дома высотой в 10-17 этажей. Якобы специально для этого было создано ООО «СЗ «Кряж». Информацию о планах крупного застройщика подтвердил председатель комитета по вопросам строительства, имущественным и земельным отношениям, зампредседателя думы Самары Сергей Рязанов.

- По данным застройщика, новое жилье будет социальным. Он готов продавать его в том числе и городу. Озвучена цена в 70 тысяч рублей за 1 кв. м. Хотелось бы, чтобы она сохранилась. Нам необходимы квартиры для переселения людей из аварийного жилья, - отметил депутат.