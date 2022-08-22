В Ягодном пьяные преступники ограбили и зарезали мужчину

В ближайшее время обвиняемые отправятся под суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи завершили расследование жуткой трагедии, которая произошла в Ставропольском районе. Там двое грабителей накинулись на мужчину, отобрали имущество, а после убили свою жертву. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Преступление было совершено 9 сентября прошлого года на территории села Ягодное. По версии следствия, обвиняемые проводили вечер в баре, где распивали алкоголь. Там же они заприметили будущую жертву. Мужчины решили его ограбить и начали преследование.

Когда потерпевший вышел из бара, злоумышленники отправились за ним. Они догнали его в темном участке улицы и набросились на несчастного.

– Применяя насилие, обвиняемые похитили у мужчины имущество на общую сумму более 2 тысяч рублей, после чего попытались скрыться с места преступления, – информируют в региональном СУ СК.

Убежать далеко одному из грабителей не удалось – потерпевший его догнал и попытался вернуть свое имущество. Результат оказался плачевным: в ходе драки обвиняемый около двух раз ударил мужчину в грудь туристическим ножом, который у него же и украл. После этого он скрылся. Потерпевший скончался от полученных травм.

В отношении обвиняемых возбудили уголовное дело по нескольким статьям УК РФ, в том числе – п. «в» ч. 4 ст. 162 ( «Разбой, совершенный , с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» ), п. «з» ч. 2 ст. 105 («Убийство, сопряженное с разбоем»), п.п. «а, г» ч. 2 ст. 161 («Грабеж, совершенный группой лиц по предварительного сговору, с применение насилия не опасного для жизни и здоровья»).

Расследование завершено, все материалы переданы в суд.