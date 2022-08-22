Названа доля самарских работников с зарплатой выше двух средних по стране

В Самарской области не так много тех, кто может похвастаться большими доходами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Составлен рейтинг регионов России по доле работников с зарплатой выше среднего. Самарская область не попала ни в число лидеров, ни в число аутсайдеров. Она заняла золотую середину — 42 место. Таковы данные исследования РИА «Новости».

По данным агентства, сейчас средняя заработная плата по стране составляет 52 тысячи рублей. Некоторые специалисты могут похвастаться куда большим доходом. Доля работников Самарской области, у которых зарплата выше средней, составляет 22,7%. Есть и те, у кого она выше двух средних по стране. Однако в 63 регионе таких очень мало — всего 4%.

Отметим, по числу специалистов с зарплатами выше среднего лидируют Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий округа. В аутсайдерах оказались Калмыкия, Чечня и Ивановская область.