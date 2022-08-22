Суточная заболеваемость коронавирусом 22 августа 2022 в Самарской области скакнула до 850 человек

Специалисты рекомендуют самарцам носить маски в общественных местах и чаще мыть руки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В понедельник, 22 августа 2022 года, в регионе выявили 850 зараженных. Это примерно на 150 человек больше, чем накануне. Общее число случаев инфицирования теперь составляет 397 816, сообщает оперштаб.

За минувшие сутки в больницы Самарской области госпитализировали 37 пациентов. Еще 259 человек благополучно закончили лечение и выписались с больничного. За все время преодолеть COVID-19 удалось 383 009 жителям региона.

Среди хороших новостей — за сутки в губернии никто не умер от КВИ. Последний раз подобное было 17 августа 2022 года. Всего с начала пандемии в Самарской области скончался 7 951 человек, у которого был подтвержден коронавирус.

Напомним, специалисты рекомендуют жителям носить маски в общественных местах и транспорте, а также делать прививки от COVID-19.