В Самарской области стартовала проверка качества отремонтированных дорог

Дорожный сезон в регионе уже близится к финалу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области началась проверка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Специалисты ведут контроль качества работ по асфальтированию на обновленных участках.

На прошлой неделе проверку проходила трасса «Кинель – Богатое» - Спиридоновка - Домашка – «Самара – Оренбург». Работы здесь стартовали с 1 апреля и продлятся, согласно контракту, до 1 октября. Однако дорожники планируют завершить обновление до середины сентября.

На отремонтированном участке специалисты взяли пробы – керны – и отправили их на исследование.

– Мы завершили устройство верхнего слоя покрытия. У нас своя аттестованная лаборатория, провели кернение асфальтобетонного покрытия – все показатели соответствуют ГОСТу. Сейчас пригласили лабораторию минтранса, чтобы они со своей стороны проверили качество асфальтобетонного покрытия, – рассказал начальник участка подрядной организации Сергей Лященков.

Отметим, что дорожный сезон в регионе близится к завершению. На 45 участках автодорог уже уложено более 2 млн квадратных метров асфальтобетонной смеси. 10 объектов находятся в высокой степени готовности и ждут проверку.