Более 2200 правонарушений выявили полицейские по итогам рейдов в Самарской области

За тонировку поймали 389 автомобилистов. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В ходе рейдовых мероприятий в Самарской области с 19 по 21 августа сотрудники Госавтоинспекции выявили более 2200 правонарушений на дорогах.

— За прошедшие три дня 8 водителей ездили без прав, 62 – в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

За тонировку поймали 389 автомобилистов. Несмотря на требования, 7 жителей Самарской области не сняли тонировку в течение указанного времени и теперь могут получить штраф до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток, либо обязательные работы до 120 часов.

Нарушителей правил перевозки детей оказалось 83. Переходили дорогу в неположенном месте или на красный светофор 72 пешехода. Не уступили дорогу пешим участникам движения 67 водителей. За выезд на встречку в запрещенных местах привлекли к ответственности 46 автомобилистов.

Региональная Госавтоинспекция напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения, рекомендует водителям не терять бдительности и нести ответственность за свои действия.