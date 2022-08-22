Газовая труба взорвалась около остановки «Смышляевка» в Самаре

От пламени загорелась трава на площади 40 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Днем в понедельник, 22 августа, на территории областной столицы произошло ЧП. Около остановки «Смышляевка» взорвалась газовая труба. Информацией в соцсетях поделились очевидцы.

– Предположительно, экскаватор задел газовую трубу. Было слышно взрыв, в сторону остановки разносилось пламя. Ожидающие общественный транспорт люди сильно испугались, – сообщили самарцы.

По информации ГУ МЧС по Самарской области, инцидент произошел в 13.06 на улице Механизаторов, 1. Произошло повреждение газопровода диаметром 200 мм, после чего газ загорелся.

– В 13.51 подача газа была прекращена, горение ликвидировано. Также в результате происшествия загорелась трава на площади 40 квадратных метров. Возгорание ликвидировали, – рассказали в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что при происшествии никто не погиб и не пострадал. На месте ЧП продолжает дежурить пожарно-спасательное подразделение.