Мужчина пытался вывезти более 26 тысяч евро и 7,5 миллионов рублей из Самары в Турцию

Пассажирская таможенная декларация никем из его семьи не заполнялась. Фото: самарская таможня

В аэропорту «Курумоч» самарские таможенники не дали вывезти мужчине в Турцию денежную сумму в размере более 26 тысяч евро и 7,5 миллионов рублей.

— Деньги обнаружили в ручной клади пассажира, который прошел «зеленым» коридором, заявив об отсутствии денежных средств, подлежащих таможенному декларированию, — рассказали в самарской таможне.

Пассажирская таможенная декларация никем из его семьи не заполнялась. Вывоз из России иностранной валюты более 10 тысяч долларов США запрещен. Помимо этого, российское законодательство без декларирования разрешает провозить наличку в рублях, но не более 10 тысяч долларов США.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине может грозить штраф от трехкратной до десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных, либо ограничение свободы или принудительные работы до двух лет.