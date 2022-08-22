Суд назначил дату заседания по иску прокуратуры о запрете застройки Пятой просеки в Самаре

Вопрос будет рассмотрен в суде Ленинского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд назначил дату заседания по иску региональной прокуратуры. Вопрос касается запрета точечной застройки на Пятой просеке в Самаре. Информацию сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По данным парламентария, предварительное заседание состоится 31 августа. Ответчиком по делу будет выступать министерство строительства Самарской области.

Напомним, война за участок на Пятой просеке длится не первый год. Застройщик планирует освоить площадку под новые дома, однако жители выступают против. Люди утверждают, что район остро нуждается в социальных объектах - поликлиниках, детских садах.

На прошлой неделе сторону самарцев приняла прокуратура Самарской области. 17 августа надзорный орган направил иск в Ленинский районный суд, в котором потребовал отменить выданное минстроем разрешение на строительство, а также запретить ООО «Специализированный застройщик «Берег-П» проводить работы на участке и заключать ДДУ. Суд удовлетворил ходатайство.

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