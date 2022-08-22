34-летний мужчина украл телефон у своей матери и сдал его в ломбард в Самарской области

Вырученные деньги мужчина потратил на свои нужды. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти в одной из квартир дома, расположенного на улице Дзержинского в Автозаводском районе, 34-летний мужчина украл сотовый телефон у своей матери и сдал его в ломбард. Материальный ущерб составил 5 000 рублей.

— Женщина ушла в магазин и забыла дома телефон, а когда вернулась, его уже не было, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский задержал ранее судимого сына жительницы Тольятти, проживающего с ней в квартире. Он признал свою вину, рассказав, что вырученные деньги потратил на свои нужды. Мужчина выкупил из ломбарда телефон и вернул матери.

Тольяттинец имеет непогашенную судимость за совершение кражи и находится под административным надзором. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют, были ли мужчиной совершены аналогичные преступления. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до двух лет.