Самарцам назвали торговые точки с самыми низкими ценами на продукты

Самую дешевую стоимость продуктов зафиксировали в одном из сетевых магазинов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мэрия Самары провела мониторинг минимальных цен на товары первой необходимости. Информация появилась на официальном сайте администрации. Рассказываем, где можно купить необходимые продукты по самой низкой цене.

Наиболее демократичной в ценовом плане стала «Пятерочка» в Ташкентском переулке, 49а. Капуста здесь стоит 17,99 рублей, гречка – 98,87 рублей, курица – 139 рублей, подсолнечное масло – 83,32 рублей. Килограмм моркови в указанном магазине обойдется в 26,99 рублей, пшеничной муки – 29,99 рублей. Торговая точка также может похвастаться дешевым чаем (199,99 рублей) и куриными яйцами (39,99 рублей за десяток). Отметим, что такая же цена на куриные яйца указана в магазинах «Перекресток» на ул. Сергея Лазо и в «Потоке» на ул. Ново-Садовой. Правда, в последнем магазине товар идет по акции.

Дешевый картофель жители Самары могут приобрести в ТЦ «Гудок» и в «Ленте» в Железнодорожном районе – здесь он стоит 25,89 рублей за кило. А самые низкие цены на хлеб зафиксировали в «Ашане» в ТЦ «Космопорт». Изделия из пшеничной муки здесь стоят 34,35 рублей, из ржаной – 27,48 рублей.