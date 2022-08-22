«Он боролся за будущее семьи и Отечества»: в Тольятти простились с павшим героем-земляком

У молодого человека остались жена, сын, мать, сестра и двое братьев / Фото: администрация Тольятти

В Самарской области простились еще с одним солдатом, который героически погиб в ходе спецоперации на Украине. Свою жизнь отдал уроженец Тольятти, гвардии младший сержант Вадим Перекрестов. У молодого человека остались жена, маленький сын, мама, сестра и двое братьев. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проводить Вадима в последний путь пришли родные, близкие, одноклассники, сослуживцы. Глава Автозаводского района Юрий Башкиров отметил, что молодой человек до конца был верен воинской присяге и Отчизне. Он совершил бессмертный подвиг.

Вадим Перекрестов учился в школе № 74. Он окончил ее в 2010 году. После этого парень пошел в Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства. Он решил освоить профессию повара. Получив диплом, успел поработать по специальности, а затем отправился защищать Родину.

- Вадима переполняли мужество и отвага. Он знал, что выполняет важную государственную задачу, борется за будущее сына, семьи и своего Отечества. Его боевые товарищи сейчас продолжают выполнять эту работу на передовой, - отметил замкомандира 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения Андрей Новик.

За доблесть и отвагу, которые тольяттинец проявил на поле боя, его представили к ордену Мужества (посмертно). Глава Тольятти Николай Ренц подчеркнул, что семье и близким погибшего героя окажут все необходимую поддержку.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем, кто знал Вадима Перекрестова.