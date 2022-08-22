Дмитрий Азаров наградил самарцев-участников восстановления мирной жизни на Донбассе

Высокой региональной награды удостоились добровольцы, работавшие в городе Снежное

В Самарской области наградили участников восстановления мирной жизни на Донбассе. Губернатор Дмитрий Азаров вручил землякам, которые помогали городу Снежное, почетные знаки «За служение людям» 22 августа 2022 года — в День Государственного флага РФ.

Высокой региональной награды удостоились медики, энергетики, дорожники, строители, представители сферы ЖКХ и транспортной отрасли.

— Нет призвания выше, чем служить людям, Родине. Помощь, которую вы оказали Снежному, приближая мирную жизнь, — достойна глубочайшего уважения. Вы зажигаете сердца других наших земляков, напоминая о том, что Родина — это не только место на географической карте, — отметил Дмитрий Азаров.

Примером тех, кто получил сегодня награды, вдохновились и другие жители Самарской области. В воскресенье, 21 августа, на Донбасс отправился новый отряд добровольцев. Губернатор выразил надежду, что эта патриотическая эстафета будет продолжена. Он не сомневается, что в Самарской области много тех, кто готов откликнуться и прийти на помощь нуждающимся.