Тольяттиазот возобновил традицию велопробега для заводчан

Участники велопробега преодолели дистанцию в 16 км / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот организовал велопробег для заводчан. Мероприятие, которое прошло уже в шестой раз, приурочили ко Всемирному дню молодежи и Дню физкультурника.

Для сотрудников ТОАЗа велопробег — давняя традиция. Они всегда с удовольствием участвуют в нем. Однако последний раз спортивное мероприятие устраивали в 2018 году. Такой большой перерыв связан с коронавирусными ограничениями. В этот раз прокатиться на велосипедах решили 60 заводчан. Они преодолели путь в 16 км — от здания заводауправления до ДК «Тольяттиазот»,

— Первые велопробеги собирали 20-30 человек. Сейчас мероприятие действительно стало массовым. Мы рады, что давнюю традицию удалось возобновить. Тольяттиазот и дальше будет развивать среди сотрудников здоровый образ жизни и командный дух, — отметил заместитель гендиректора по технической политике ПАО «ТОАЗ», депутат городской думы Виктор Казачков.

Добавим, велопробег от Тольяттиазота — это и спортивное мероприятие, и экологическая акция. Заводчане показывают свою любовь к спорту и то, что велосипед — экологичный вид транспорта.