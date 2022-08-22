Здание Дома культуры загорелось в поселке Новосемейкино Самарской области

Выяснилось, что здание было неэксплуатируемым. Фото: Светлана Маковеева
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В понедельник, 22 августа, под Самарой в поселке Новосемейкино на улице Попова, 3 загорелось здание Дома культуры.
— Общая площадь пожара составляет 250 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Вызов поступил спасателям в 8:25. Ранг опасности 1-БИС, присвоенный возгоранию, подразумевает потребность в дополнительных пожарных бригадах. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Всего к тушению было привлечено 32 человека и семь единиц техники.
Выяснилось, что здание было неэксплуатируемым. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара на данный момент неизвестны. Все обстоятельства и подробности произошедшего выясняют специалисты.