Здание Дома культуры загорелось в поселке Новосемейкино Самарской области

Выяснилось, что здание было неэксплуатируемым. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 22 августа, под Самарой в поселке Новосемейкино на улице Попова, 3 загорелось здание Дома культуры.

— Общая площадь пожара составляет 250 квадратных метров, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Вызов поступил спасателям в 8:25. Ранг опасности 1-БИС, присвоенный возгоранию, подразумевает потребность в дополнительных пожарных бригадах. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб. Всего к тушению было привлечено 32 человека и семь единиц техники.

Выяснилось, что здание было неэксплуатируемым. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара на данный момент неизвестны. Все обстоятельства и подробности произошедшего выясняют специалисты.