В Самарском драмтеатре рассказали о премьерах предстоящего театрального сезона

Перед новым сезоном в театре прошел сбор труппы

В Самаре в театре драмы имени Максима Горького прошел сбор труппы. Его провели в преддверии открытия нового 172-го театрального сезона. Директор учреждения Сергей Филиппов рассказал о предстоящих премьерах и представил новую актрису.

Цели на новый сезон — расширение зрительской аудитории и репертуара. Театр ждут гастроли и участие в фестивалях. Первым зрители увидят спектакль по пьесе Евгения Гришковца «Весы». Премьера намечена на 9 сентября 2022 года. Режиссер из Санкт-Петербурга Сергей Морозов поставит спектакль «Фредерик, или Бульвар преступлений». На малой сцене состоится премьера постановки по пьесе «Катапульта» в режиссерской версии Михаила Лебедева.

Коллектив драмтеатра пополнила выпускница Казанского театрального училища, актриса Юлия Орлова. А вот художественного руководителя найти пока не удалось. Есть предложение о создании художественно-консультационного совета. Он будет обсуждать стратегическое развитие театра. Кто именно войдет в совет, пока не ясно.