В Самарской области детей-беженцев из Донбасса прокатили на теплоходе по Волге

Дети остались в восторге от путешествия по Волге Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Активисты Народного фронта совместно с министерством социальной демографии Самарской области организовали для детей из города Снежное ДНР туристическую прогулку на теплоходе по Волге. Увлекательное путешествие на теплоходе «Москва» включило в себя экскурсию и пляжные игры на турбазе «Чайка».

В настоящее время в оздоровительном лагере в Кинель-Черкасском районе отдыхают 100 детей из города Снежное Донецкой народной республики. Многие из них впервые выехали на пределы ДНР. Самарские вожатые и волонтеры стараются подарить детям положительные эмоции и наполнить их дни яркими впечатлениями.

- Мы решили показать детям из ДНР нашу Волгу. На протяжении всей поездки они слушали рассказы о Самарской области и любовались видами на Жигулевские горы, - рассказывают активисты ОНФ.

После экскурсии ребят привезли на турбазу «Чайка», где их ждали обед и игры на песке. Погода в этот день была жаркой и солнечной, поэтому дети вдоволь накупались в Волге и наигрались на горячем песке. Волонтеры организовали для ребят пляжный волейбол, футбол, бадминтон и сыграли вместе с ребятами в «Крокодила».

Дети были в восторге от проведенного дня. В лагере они каждый день занимаются спортом, творчеством, играют и развлекаются на свежем воздухе, но эта поездка на остров Зелененький останется в их памяти надолго. Дети из Донбасса поблагодарили активистов Народного фронта за возможность отдохнуть на полную катушку.