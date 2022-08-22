В Самаре каждый пятый родитель испытывает стресс, провожая ребенка в школу 1 сентября

44% работающих берут отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на линейках. Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что каждый пятый родитель в Самаре испытывает стресс перед 1 сентября в связи с началом учебного года.

— При этом 4 из 10 работающих хотят отпроситься или взять себе выходной, чтобы проводить ребенка в школу, — сообщает SuperJob.

44% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках, 23% – день отпуска или за свой счет, 21% – отпросятся на полдня. В свою очередь опрос работодателей показал, что 4 из 10 самарских компаний предоставляют 1 сентября родителям школьников выходной день: 20% официально, 22% – неофициально.

Матери тревожатся и планируют быть с детьми в праздничный день рядом вдвое чаще отцов. Молодые родители — чаще более опытных. Родители, чьи дети учатся в начальных классах, – чаще чем обучающихся в средних и старших.

В опросах, проведенных с 3 по 19 августа, участвовали родители школьников и представители работодателей из Самары.