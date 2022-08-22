Окровавленного бегуна заметили во время забега в Самаре 21 августа

Обеспокоенные люди думали, что мужчине плохо. Фото: скриншот видео телеграм-канала "Самара Новости"

В воскресенье, 21 августа, на Самарском легкоатлетическом марафоне на Кубок главы города люди заметили окровавленного мужчину под номером 3492, принимавшего участие в забеге.

— Встал на проезжей части напротив полицейских и смотрел на светофор, пока они не подошли, — рассказал один из очевидцев.

Обеспокоенные люди думали, что мужчине плохо, оказалось он решил всех разыграть.

— Полиция вызвала скорую, на что он сразу пришел в себя и ответил, что это розыгрыш, чувствует себя хорошо и скорой не нужно. Сказал, будто все согласовал с организаторами марафона, — делится очевидец в телеграм-канале "СамараДТП".

Легкоатлетический марафон прошел в регионе в юбилейный пятый раз. В этом году в нем приняли участие более 2500 людей из 200 российских городов и пяти стран ближнего зарубежья.