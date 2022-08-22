Самарская область отправила четвертую группу добровольцев для помощи жителям ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба Самарской губернской думы

Добровольцы из нашего региона почти каждые три недели отправляются в освобожденные территории Украины для оказания гуманитарной помощи. 21 августа туда уехала четвертая группа неравнодушных самарцев. Их провожали депутаты Самарской губернской думы, представители областного правительства, молодежных и волонтерских организаций и вынужденные переселенцы из Мариуполя, которые находятся в пунктах временного размещения региона.

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова наш регион одним из первых взял шефство над городом Снежное. Сегодня там уже работают самарские врачи, строители. Ведутся работы по восстановлению домов, школ, коммуникаций, заново прокладываются дороги. Но география помощи этим городом не ограничивается.

Четвертая группа добровольцев будет работать на тех участках, где они сейчас нужнее всего. На освобожденной территории они будут трудится 2 недели.

- Сегодня мы в очередной раз провожаем наших земляков с такой благодарной и благородной миссией, с миссией, которая поддерживает право на мирную жизнь. У самарцев большое сердце и широкая душа. Тому подтверждение наша гуманитарная помощь, наши волонтерские отряды, которые работают практически во всех добровольческих центрах помощи и поддержки в ЛНР, ДНР и освобожденных городах Украины. Хочется поблагодарить наших ребят за то, что они нашли возможность, нашли время, силы поучаствовать в таком благородном деле. Я уверена, что волонтерские отряды помогут как можно скорее заново выстроить там мирную жизнь. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. Россия своих не бросает», - напутствовала участников добровольческой команды заместитель председателя комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Елена Сазонова.