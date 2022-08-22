Перекладку теплотрассы завершили на ул. Ташкентской в Самаре в августе 2022

Специалисты заменили более 1 км трубопровода / Фото: администрация Самары

В Самаре завершили перекладку теплотрассы на улице Ташкентской. Работы велись на участке от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора с середины весны. Об этом в понедельник, 22 августа 2022 года, сообщили в компании «Т Плюс».

Теплоэнергетики заменили более 1 км сети. От работы этой магистрали зависит теплоснабжение около 300 жилых домов в Кировском районе. Сейчас специалисты выполняют на участке благоустройство.

По словам технического директора — главного инженера «Предприятия тепловых сетей» Александра Климашина, на этом объекте, как и на других, использовали трубы в заводской ППУ-изоляции. Они оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, благодаря которой специалисты в дальнейшем смогут дистанционно определять места дефектов.

Напомним, летом 2022 года в Самаре планируют привести в порядок несколько участков теплосетей. В общей сложности необходимо заменить более 40 км труб.