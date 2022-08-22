Сбер расширяет аудиторию клиентов с льготными условиями потребительского кредитования

Такие же условия имеют клиенты, которые уже получают зарплату на карту Сбера.

На прошлой неделе Сбер анонсировал новую уникальную услугу — «самостоятельный зарплатный клиент». Это клиенты, которые будут переводить на карту Сбера часть своего дохода, даже те, кто уже получает зарплату на карты других банков. Это даст им возможность в дальнейшем воспользоваться привилегиями и специальными условиями по продуктам банка, доступным только зарплатным клиентам Сбера.

Сергей Широков, Директор дивизиона «Занять и Сберегать» СберБанка:

«Мы всегда понимали, что есть клиенты, которые считают Сбер своим «домашним» банком, хотя получают зарплату на карту другого банка и не всегда имеют возможность его менять. Наша новая программа меняет ситуацию на рынке. Теперь клиенты, которые захотят стать «самостоятельным зарплатным клиентом», получат процентные ставки по потребительским кредитам ниже — до трех процентных пунктов, наравне с клиентами зарплатного проекта».

Для того чтобы стать «самостоятельным зарплатным клиентом», нужно в мобильном приложении СберБанк Онлайн в разделе «Сервисы» на главном экране выбрать опцию «Поступления» — «Зарплата» — «Пополнять самостоятельно» — «Подтвердить доход». После этого в результате переадресации на портале Госуслуг нужно дать банку согласие на обработку персональных данных и подтверждение своего дохода.

Когда доход будет подтверждён, в приложении СберБанк Онлайн во вкладке «Поступления» потребуется выбрать опцию «Пополнить из другого банка». Система подскажет, сколько денег необходимо внести исходя из размера подтверждённого дохода. Пополнить карту Сбера можно как переводом, так и наличными через банкомат.

На третий месяц после выполнения этих условий привилегии зарплатных клиентов станут доступными.

Сервис реализован для пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн на устройствах Андроид.