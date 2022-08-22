«Крылья Советов» могут усилиться сербским полузащитником Чирковичем

Александр может пополнить самарскую команду. Фото: ФК "Вождовац"

Самарские «Крылья Советов» могут усилиться сербским полузащитником Александаром Чирковичем, об этом сообщает со ссылкой на собственную информацию Metaratings.ru. Ему 20 лет, два года он выступает в высшей лиге в Сербии, на его счету шесть голов, а также две голевые передачи в прошлом сезоне.

В прошлом году футболист сыграл два матча за молодежную сборную Сербии. Пока официальной информации о покупке нет, однако по информации издания футболист может в ближайшее время прибыть в расположение команды.

Самарский клуб в минувшее трансферное окно распрощался с Антоном Зиньковским, Сергеем Божиным, Сарвели. Из новых приобретений: Глушенков, Роман Евгеньев, Владислав Шитов, Владимир Хубулов. Перед последней игрой с "Факелом", которая окончилась с ничейным результатом 1:1, стало известно об интересе "Спартака" к хавбеку Ежову и защитнику Горшкову.