В Самарской области участники молодежных организаций создали из камня 63-метровый Флаг России

Всего для создания композиции потребовалось 600 тонн камней. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 22 августа, в Самарской области активисты молодёжных организаций вместе с Дмитрием Азаровым создали из камня 63-метровый Флаг России в рамках акции «Цвета России», посвящённой Дню Государственного флага РФ.

— Проект, который представили и реализовали, в наши дни найдет отклик у каждого, кому не все равно, что происходит в нашей стране, как мы отстаиваем свою независимость, суверенитет, как мы достигаем новых побед под российским флагом, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Представители Российских студенческих отрядов Самарской области и участники других молодежных объединений региона выложили на горе в районе поселка Новосемейкино Красноярского района изображение Флага России 63 метра в длину, а также символов «Z» и «V» из камней, которые покрасили в цвета Российского триколора. Губернатор призвал ребят позаботиться о сохранности патриотической композиции, которую они придумали и создали.

Помимо этого, на въезде в Самару появилась строка из гимна Российской Федерации «Россия – священная наша держава». Всего для создания композиции потребовалось 600 тонн камней, 2,5 тонны краски и больше двух недель работы. По мнению участников акции, арт-объект станет символом поддержки жителями Самарской области воинов, защищающих Отечество в ходе специальной военной операции на Украине.

Глава региона отметил, что российский флаг вместе с Гимном и Гербом являются главными символами нашей страны. Под Флагом России свершаются победы в науке, культуре, спорте и идет освобождение Донбасса от нацизма. Вместе с защитниками Отечества на Донбасс отправляются волонтеры. Так, вчера новая группа добровольцев отправилась в ДНР, чтобы внести свой вклад в восстановление мирной жизни. Самарская молодежь сегодня оказывает поддержку российским военнослужащим, выполняющим боевые задачи на Донбассе, помогает строить мирную жизнь в ЛНР и ДНР, восстанавливая историческую память.