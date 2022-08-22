Мероприятия в рамках «Ночи кино» пройдут в самарском сквере Эльдара Рязанова

Вход в Центральную городскую библиотеку им. Крупской по предварительной записи. Фото: музей Эльдара Рязанова

В Самаре кинопоказы, встречи, мастер-классы в рамках акции «Ночь кино» пройдут 26 и 27 августа в самарском музее Эльдара Рязанова. Об этом рассказали в официальном сообществе ВКонтакте музея Эльдара Рязанова.

Для жителей региона организаторы подготовили насыщенную программу. В пятницу, 26 августа в 18:00 состоится дискуссия «Зачем сегодня смотреть кино» в Центральной городской библиотеке им. Крупской. В 19:00 в сквере Рязанова – КИНО О КИНО: «Поющие под дождём».

В субботу, 27 августа в сквере Рязанова будет в 13:00 – показ мультфильмов от анимационной студии «Печка», в14:00 – мастер-класс от студии «Печка» «Мой первый Оскар!», в 16:00 – детский киносеанс «Весёлые истории», в 18:00 – КИНО О КИНО: «Человек с бульвара Капуцинов», в 20:00 – музыкальная программа: Дмитрий Длясин и Роман Кузнецов, в 21:00 – КИНО О КИНО: «Раба любви».

Также 27 августа в 18:30 в Центральной городской библиотеке им. Крупской пройдет лекция Екатерины Куричевой «Современная российская авторская анимация. О чём говорят режиссёры».

Посетить все мероприятия можно бесплатно. Вход в Центральную городскую библиотеку им. Крупской по предварительной записи по телефону: 332-05-16.