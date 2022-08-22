В Самарской области на двух мужчин возбудили уголовное дело за взятку полицейскому

У мужчин не было документов на перевозимый груз. Фото: СК РФ по Самарской области

В Новокуйбышевске на двух мужчин, пытавшихся дать взятку полицейскому в размере 30 тысяч рублей, возбудили уголовное дело.

— По версии следствия, 18 августа этого года двигались на автомобиле с прицепом по автодороге «Самара-Оренбург», их остановили полицейские для проверки документов, — рассказали в СК РФ по Самарской области.

Оказалось, у мужчин не было документов на перевозимый груз. Они передали сотруднику полиции в качестве взятки 30 тысяч рублей, чтобы автомобиль и прицеп не изъяли. Полицейский от предложенных денег отказался.

В настоящее время заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, ведутся следственные и оперативно-розыскных мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего.