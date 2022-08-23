Самарские фермеры используют научные разработки

Фото: прессслужба Самарской губдумы

Председатель Самарской губернской Думы, академик РАН Геннадий Котельников посетил Приволжский район, где побывал в нескольких сельхозпрелприятиях.

В КФХ Евгения Цирулева рассказали, что в хозяйстве активно используют научные разработки. Импортные семена картофеля практически полностью заменили на отечественные. Причем, этот картофель будет более устойчив к погодным условиям региона и менее подвержен болезням.

В условиях санкций менее радужно обстоят дела с семенами овощей: пока еще есть зависимость от импорта.

Широко применяют науку и при выращивании зерновых культур. В прошлом году хозяйство начало совместный проект с Самарским государственным аграрным университетом по лесомелиорации. Он предполагает, что деревья высаживают так, что сохраняется оптимальный водный баланс почвы, ветра не выдувают плодородный слой земли. Таким образом, лесополосы становятся естественной защитой для полей.

Фото: прессслужба Самарской губдумы

Такой принцип начал применяться активно в России в середине 20 века. Деревья высаживали в специальных местах - по водоразделам, по оврагам, вдоль дорог, в качестве разделительных полос в полях. После полувека существования, лесополосы приходят в непригодное состояние. Приволжский район стал первым, где занялись проблемой восстановления лесомелиорации.

- Изначально мы столкнулись с проблемой отсутствия необходимого объема посадочного материала. Это десятки тысяч растений ежегодно. Приняли решение и на базе предприятия было разбито 2 питомника, которые сегодня полностью закрывают имеющиеся потребности по районированным саженцам деревьев. Нет ничего качественнее и лучше, чем те растения, которые выращены в той климатической зоне, где они будут в дальнейшем посажены. Данный проект рассчитан на жизнь лесополосы не менее 100 лет,- подчеркнул врио ректора СГАУ Сергей Машков.

- Такое тесное сотрудничество университета и КФХ позволяет хозяйству и району в целом добиваться высоких результатов по урожаю зерновых, сои, овощей. А это значит, что жители региона будут обеспечены качественными продуктами питания. Особенно хочу отметить работы по восстановлению лесомелиорации. Это, действительно, важный и нужный проект для сельского хозяйства всей страны, - резюмировал Геннадий Котельников.